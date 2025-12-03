PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Zeugensuche nach Unfallflucht mit verletzter Radfahrerin

Wesel (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr am 02.12.2025, gegen 17:30 Uhr, mit seinem Pkw die Hamminkelner Landstraße in Wesel und bog am Marktplatz Feldmark nach rechts ab, um seine Fahrt auf der Hamminkelner Landstraße fortzusetzen.

Eine in gleicher Richtung rechtsseitig auf dem Radweg fahrende 36- jährige Fahrradfahrerin beabsichtigte an der Einmündung ihre Fahrt weiter geradeaus in Richtung Ackerstraße fortzusetzen.

Im Einmündungsbereich stießen der Pkw und die 36- jährige Weselerin zusammen, so dass diese zu Fall kam und sich leichte Verletzungen zuzog. Der Pkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen.

Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich einen dunklen Kleinwagen, vermutlich mit Moerser Städtekennung (MO), handeln.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, melden sich bitte auf der Polizeiwache Nord in Wesel, unter 0281/107-0.

EG/251202-1900

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

