Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Zeugen gesucht nach Unfallflucht mit einer verletzten Motorradfahrerin

Voerde (ots)

Am 24.11.2025 befuhr eine 24- Jährige mit ihrem Motorrad die Voerder Straße in Fahrtrichtung Voerde.

Von der Ernst-Moritz-Arndt-Straße bog ein derzeit unbekannter Pkw-Fahrer auf die Voerder Straße ein, um seine Fahrt ich Richtung Voerde fortzusetzen.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden bremste die vorfahrtberechtigte Motorradfahrerin stark ab, wobei sie zu Fall kam. Bei dem Sturz verletzte sich die 24- jährige Voerderin leicht.

Der unbekannte Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem Pkw handelte es sich um eine gold-bronzefarbene Mercedes-Benz Limousine älteren Baujahrs.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls. Hinweis bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0.

EG/251128-1200

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell