Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - "Falsche Mitarbeiter" eines Netzanbieters erlangen Schmuck - Zeugensuche

Neukirchen-Vluyn (ots)

In Neukirchen-Vluyn auf der Inneboltstraße gelangten angebliche Mitarbeiter eines Telefonnetzanbieters am 01.12.2025, gegen 11:30 Uhr, in die Doppelhaushälfte einer 83- Jährigen.

Zwei unbekannte männliche Tatverdächtige klingelten bei der 83- jährigen Vluynerin und stellten sich als Mitarbeiter eines Telefonnetzanbieters vor. Sie erbaten Zutritt zum Haus, um die Netzleitungen zu prüfen.

Beim Durchgang durch die Wohnräume konnten die Tatverdächtigen unbemerkt Schmuck und Bargeld entwenden.

Im Anschluss verließen sie das Haus und entfernten sich mit einem schwarzen Pkw.

Die zwei Personen können beschrieben werden als ca. 30 Jahre alt, ungefähr 180 - 185 cm groß, heller Hauttyp, bekleidet mit dunkler Ober- und Unterbekleidung. Einer der Täter hatte einen Dreitagebart und dunkle Haare.

Bei verdächtigen Feststellungen wenden sie sich bitte an die Polizeiwache Süd in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

EG/251201-1244

Die Polizei rät: - Seien Sie vorsichtig bei Fremden: Lassen Sie Fremde nur in die Wohnung, wenn Sie sich sicher sind, um wen und welches Anliegen es sich handelt. - Holen Sie sich Hilfe von Angehörigen oder anderen Vertrauenspersonen, die Sie unterstützen, damit Sie nicht alleine mit fremden Personen sind. - Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke. - Generell gilt: Suchen Sie für einen Rückruf bei Auftraggeber/Unternehmen/Behörde immer selbst die Telefonnummer heraus und wählen Sie die Nummer selbst.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell