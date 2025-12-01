Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei sucht Zeugen um Unfallablauf zu klären

Moers (ots)

Die Polizei sucht eine Autofahrerin, um den Ablauf eines Unfalls zu klären. Am 27.11.2025 ereignete sich auf der Repelener Str. 46 in Moers gegen 12 Uhr an der Ein- und Ausfahrt zu einem Gewerbegrundstück ein Verkehrsunfall. Daran beteiligt waren eine E-Scooter-Fahrerin und eine bislang unbekannte Pkw-Fahrerin.

Die Pkw-Fahrerin beabsichtigte, mit dem Pkw von der Grundstücksausfahrt auf die Fahrbahn zu fahren. Auf dem Gehweg kam von rechts eine E-Scooter-Fahrerin. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem die E-Scooter-Fahrerin stürzte und sich leicht verletzte.

Nachdem die Pkw-Fahrerin ausgestiegen war und sich nach dem Befinden der anderen Unfallbeteiligten erkundigt hatte, entfernten sich beide von der Unfallstelle.

Erst am Arbeitsplatz meldete die E-Scooter-Fahrerin den Unfall der Polizei.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Süd in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

BH/251127-1200

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell