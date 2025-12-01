PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Unbekannte brechen in Schule ein
Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

Unbekannte Personen sind in eine Schule am Barthel-Bruyn-Weg eingebrochen.

Am Sonntag gegen 21:45 Uhr ist der Einbruch dem Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes aufgefallen.

Die Unbekannten hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Hier durchsuchten sie zwei Büroräume. Ob sie etwas mitgenommen haben, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme unklar.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Nord in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

BH/251201-0100

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

