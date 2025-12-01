Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Mülltonnen in Brand gesetzt

Moers (ots)

Am Samstag, 29.11.2025, wurden gegen 01.10 Uhr durch eine unbekannte Person drei Mülltonnen an einem Mehrfamilienhaus auf der Peter-Zimmer-Straße in Brand gesetzt.

Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Die Mülltonnen brannten vollständig nieder.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die zur genannten Zeit im Bereich des Brandorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizeiwache Süd in Moers zu melden (Tel.: 02841-171-0).

EG/Ref.:251129-0127

