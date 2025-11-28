Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Grauer Audi Q8 gestohlen

Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

Unbekannte Personen haben in der Zeit vom 27.11.2025, 23:00 Uhr, bis 28.11.2025, 05:00 Uhr, einen Pkw von einem Parkplatz vor einem Einfamilienhaus an der Heinz-Kremers-Straße gestohlen.

Bei dem Wagen handelt es sich um einen grauen Audi Q8 mit dem Kennzeichen MO-JL 305. Das Auto verfügt über ein Keyless-Go-System.

Die Kriminalpolizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Polizeiwache Süd in Moers zu melden, unter der Telefonnummer 02841 / 171-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell