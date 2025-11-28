POL-WES: Kamp-Lintfort - BoP mit Farbe besprüht
Polizei sucht Hinweise
Kamp-Lintfort (ots)
Unbekannte Personen haben einen sogenannten "BoP" (Blitzer ohne Personal) an der Xantener Straße/Grüner Weg beschädigt.
Am 27.11.25 gegen 09:20 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis davon, dass die Sensorenfenster der mobilen Geschwindigkeitsmessanlage mit pinker Farbe besprüht worden sind.
Hinweise bitte an die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort, unter Tel.: 02842 / 934-0.
BH/ 251127-1024
