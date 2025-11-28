PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - BoP mit Farbe besprüht
Polizei sucht Hinweise

Kamp-Lintfort (ots)

Unbekannte Personen haben einen sogenannten "BoP" (Blitzer ohne Personal) an der Xantener Straße/Grüner Weg beschädigt.

Am 27.11.25 gegen 09:20 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis davon, dass die Sensorenfenster der mobilen Geschwindigkeitsmessanlage mit pinker Farbe besprüht worden sind.

Hinweise bitte an die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort, unter Tel.: 02842 / 934-0.

BH/ 251127-1024

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 27.11.2025 – 14:57

    POL-WES: Moers - Öffentlichkeitsfandung nach Tankbetrug

    Moers (ots) - Die Polizei sucht mit einem Foto nach einem Tatverdächtige: Er hat am 23.08.2025, gegen 16:10 Uhr, mehrere Kanister in seinem Kofferraum an einer Moerser Tankstelle an der Hülsdonker Straße mit Diesel betankte und anschließend die Tankstelle verlassen, ohne zu bezahlen. Zur Tatausführung wurde ein blauer Ford Focus mit niederländischen Kennzeichen ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 10:03

    POL-WES: Hamminkeln - Bürgersprechstunde

    Hamminkeln (ots) - Die Hamminkelner Bezirksdienstbeamten stehen am Mittwoch, 03.12.2025, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr, interessierten Bürgerinnen und Bürgern für Fragen zur Verfügung. Die Beamten erwarten Sie zu dieser Zeit im Polizeidienstgebäude Hamminkeln an der Rathausstraße 17. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren