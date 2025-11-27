Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Öffentlichkeitsfandung nach Tankbetrug

Moers (ots)

Die Polizei sucht mit einem Foto nach einem Tatverdächtige: Er hat am 23.08.2025, gegen 16:10 Uhr, mehrere Kanister in seinem Kofferraum an einer Moerser Tankstelle an der Hülsdonker Straße mit Diesel betankte und anschließend die Tankstelle verlassen, ohne zu bezahlen.

Zur Tatausführung wurde ein blauer Ford Focus mit niederländischen Kennzeichen eingesetzt.

Bei der Tat wurde der Unbekannte von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Das Amtsgericht Moers hat das Foto jetzt zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben.

Ein Foto gibt es im Fahndungsportal unter: https://polizei.nrw/fahndung/187475

Wer den Mann erkennt oder weiß, wo er sich jetzt/heute aufhält, meldet sich bitte bei der Polizeiwache Süd in Moers, unter Tel.: 02841 / 171-0.

EG/250823-1719

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell