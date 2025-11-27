PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Sicherheitskonferenz 2025: KPB Wesel lädt zum Austausch der Behörden mit Sicherheitsaufgaben im Kreis Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Sicherheitskonferenz 2025: KPB Wesel lädt zum Austausch der Behörden mit Sicherheitsaufgaben im Kreis Wesel
  • Bild-Infos
  • Download

Wesel (ots)

Am 25. November 2025 fand die diesjährige Sicherheitskonferenz (SiKo) der Kreispolizeibehörde Wesel statt. Die SiKo bringt jährlich alle Behörden, Organisationen und Einrichtungen, welche Sicherheitsaufgaben im Kreisgebiet erfüllen, zusammen.

Als Behördenleiter der KPB Wesel begrüßte Landrat Ingo Brohl zusammen dem Abteilungsleiter Polizei, LPD Kühn, insbesondere die Vertreterinnen und Vertreter der dreizehn Kommunen, die nach der Kommunalwahl 2025 in neuer personeller Zusammensetzung teilnahmen. Ebenfalls vertreten waren die Leitungsebenen der Staatsanwaltschaften, Amtsgerichte, des Zolls, der Bundespolizei Kleve sowie der Polizeibeirat und ein Vertreter des Polizeipräsidiums Duisburg.

Im Mittelpunkt standen aktuelle Entwicklungen in den Bereichen Einsatz, Kriminalität und Verkehr. Positiv hervorgehoben wurde die rückläufige Zahl schwerer Folgen von Verkehrsunfällen. Weitere Themen waren das am 11.11.2025 durchgeführte Symposium "Gemeinsam gegen Gewalt an Schulen", die Zusammenarbeit bei der Unterbringung psychisch erkrankter Personen sowie die Sicherheitslage bei Veranstaltungen- insbesondere vor dem Hintergrund der aktuell stattfindenden Weihnachtsmärkte.

Landrat Brohl betonte die Bedeutung kommunaler Verantwortung und gesellschaftlicher Resilienz, um Sicherheit und Freiheit im Sinne der freiheitlich demokratischen Grundordnung zu gewährleisten. Die Bundespolizei informierte zudem über das neue Entry-Exit-System, das ab April 2026 das bisherige Stempelsystem bei kurzfristigen Aufenthalten im Schengen- und EFTA-Raum ablösen wird.

Die Konferenz endete am Nachmittag mit einem positiven Fazit und dem Dank des Behördenleiters für den konstruktiven Austausch.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 27.11.2025 – 08:57

    POL-WES: Rheinberg - Minibagger gestohlen / Polizei sucht Hinweise

    Rheinberg (ots) - Unbekannte entwendeten im Zeitraum zwischen dem 25.11.2025, 20 Uhr und dem 26.11.2025, 10 Uhr eine Baumaschine von einem Lagerplatz einer Firma an der Johannes-Laers-Straße. Bei der Baumaschine handelt es sich um einen gelben Minibagger der Firma Caterpillar. Die genaue Bezeichnung lautet CAT 302.7. Nachdem die Täter den Bagger entwendet hatten, flüchteten sie durch ein eingerissenes Loch in der Mauer ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 14:35

    POL-WES: Dinslaken - Öffentlichkeitsfandung nach Wohnungseinbruch

    Dinslaken (ots) - Die Polizei sucht mit Fotos nach Tätern, die im Verdacht stehen, in eine Wohnung eingebrochen zu sein. Sie begaben sich am 21.09.2025 gegen 20:40 Uhr zu dem Mehrfamilienhaus auf der Schillerstraße in Dinslaken. Sie hebelten die Haustür auf und gelangten so in den Hausflur des Wohnhauses. Von dort begaben sie sich zu einer Wohnung. Dort hebelten sie ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 14:26

    POL-WES: Dinslaken - Öffentlichkeitsfahndung nach Schockanruf

    Dinslaken (ots) - Die Polizei sucht mit einem Foto nach einem Mann, der im Verdacht steht, einer älteren Frau um einen fünfstelligen Eurobetrag betrogen zu haben. Am Dienstag, den 06.05.2025, kam es zu einem Betrug zum Nachteil der 76-jährigen Frau aus Dinslaken. Sie ist an diesem Tag gegen 16:00 Uhr zuhause durch eine angebliche Rechtsanwältin, die sich als Evelyn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren