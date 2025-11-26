Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Öffentlichkeitsfandung nach Wohnungseinbruch

Dinslaken (ots)

Die Polizei sucht mit Fotos nach Tätern, die im Verdacht stehen, in eine Wohnung eingebrochen zu sein.

Sie begaben sich am 21.09.2025 gegen 20:40 Uhr zu dem Mehrfamilienhaus auf der Schillerstraße in Dinslaken. Sie hebelten die Haustür auf und gelangten so in den Hausflur des Wohnhauses.

Von dort begaben sie sich zu einer Wohnung. Dort hebelten sie die Wohnungstüre auf und durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen und nahmen diese mit.

Ein Richter am Amtsgericht Duisburg hat die Fotos jetzt zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben.

Bilder gibt es in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/187342

Hinweise bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

BH/250922-0218

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell