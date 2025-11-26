Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Öffentlichkeitsfahndung nach Schockanruf

Dinslaken (ots)

Die Polizei sucht mit einem Foto nach einem Mann, der im Verdacht steht, einer älteren Frau um einen fünfstelligen Eurobetrag betrogen zu haben.

Am Dienstag, den 06.05.2025, kam es zu einem Betrug zum Nachteil der 76-jährigen Frau aus Dinslaken. Sie ist an diesem Tag gegen 16:00 Uhr zuhause durch eine angebliche Rechtsanwältin, die sich als Evelyn Klein ausgab, angerufen worden.

Am Telefon erzählte man ihr, dass ihr Schwiegersohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und sie die Festnahme nur mit einer Kautionszahlung verhindern könne.

Die Frau sagte der angeblichen Rechtsanwältin, dass sie einen fünfstelligen Bargeldbetrag zu Hause habe. Daraufhin übergab die 76-jährige Dinslakenerin gegen 18:00 Uhr das Geld an ihrer Wohnanschrift an einen unbekannten Mann, der sich als Herr Keller ausgab.

Das Amtsgericht Duisburg hat das Foto jetzt zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben.

https://polizei.nrw/fahndung/187292

Wer den Mann kennt oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken, unter Tel.: 02064 / 622-0.

BH/ 250506-2050

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell