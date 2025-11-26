Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Öffentlichkeitsfahndung nach Tabakdiebstahl

Moers (ots)

Die Polizei sucht mit einem Foto nach einem Tatverdächtigen, der Tabakwaren aus einem Supermarkt gestohlen hat.

Der Unbekannte ist verdächtig, sich am 28.01.2025 gegen 10:20 Uhr Zutritt zu den Lagerräumen eines Lebensmittelgeschäftes an der Uerdinger Straße verschafft zu haben. Er soll dort Tabakwaren im vierstelligen Eurobereich gestohlen haben.

Bei der Tat wurde der Unbekannte von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Das Amtsgericht Moers hat das Foto jetzt zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben.

Ein Foto gibt es im Fahndungsportal unter: https://polizei.nrw/fahndung/187280

Wer den Mann erkennt oder weiß, wo er sich jetzt/heute aufhält, meldet sich bitte bei der Polizeiwache Süd in Moers, unter Tel.: 02841 / 171-0.

BH/250128-1430

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell