PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Einbruch in Einfamilienhaus
Polizei sucht Hinweise

Rheinberg (ots)

Unbekannte Täter sind am Dienstag, den 25.11.2025, zwischen 17 Uhr und 20:40 Uhr in ein Einfamilienhaus mit zwei separaten Wohnungen an der Spanischen Schanze eingebrochen.

Sie schlugen ein Fenster ein und verschafften sich so Zugang zur Wohnung im Erdgeschoss.

Außerdem verschafften sie sich über den Balkon an der Rückseite des Hauses Zugang zur Wohnung im Obergeschoss.

Die Unbekannten durchsuchten beide Wohnungen und entwendeten Bargeld.

Hinweise bitte an die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort, unter Tel.: 02842 / 934-0.

BH/251125-2100

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 10:46

    POL-WES: Moers - 91-Jährige wird Opfer der Betrugsmasche "Falscher Handwerker"

    Moers (ots) - Eine 91-jährige Frau aus Moers-Rheinkamp ist gestern gegen 14:30 Uhr Opfer der Betrugsmasche "Falscher Mitarbeiter Wasserwerke" geworden. Der Unbekannte stand vor der Wohnungstür der Frau und gab vor dringend einen Wasserrohrbruch im Mehrfamilienhaus reparieren zu müssen. Die Frau hat zwei Mal einen Ausweis verlangt, den der Mann aber nicht vorgezeigt ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 13:54

    POL-WES: Kamp-Lintfort - Polizei sucht Zeugen nach Unfall

    Kamp-Lintfort (ots) - Das Verkehrskommissariat 1 sucht Zeugen, um den Ablauf eines Unfalls zu klären. Ein 65-jähriger Pedelec-Fahrer ist am 22.11.2025 um 18:00 Uhr auf der Schanzstraße in Höhe der Einmündung Von-Stauffenberg-Straße aus bislang unbekannter Ursache gestürzt. Er zog sich bei dem Sturz schwere Kopfverletzungen zu und musste stationär behandelt werden. Es wird um Hinweise von Zeugen gebeten, die den ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 12:35

    POL-WES: Wesel - Polizei sucht Zeugen / 61-jähriger Mann nach Unfall schwer verletzt

    Wesel (ots) - Das Verkehrskommissariat 2 sucht Zeugen nach einem Unfall, bei dem ein 61-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6165129 Zeugen, die etwas beobachtet haben, melden sich bitte bei bei der Polizeiwache Nord in Wesel unter, 0281/1070. BH/251124-0924 Kontakt für Medienvertreter: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren