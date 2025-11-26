Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Einbruch in Einfamilienhaus

Polizei sucht Hinweise

Rheinberg (ots)

Unbekannte Täter sind am Dienstag, den 25.11.2025, zwischen 17 Uhr und 20:40 Uhr in ein Einfamilienhaus mit zwei separaten Wohnungen an der Spanischen Schanze eingebrochen.

Sie schlugen ein Fenster ein und verschafften sich so Zugang zur Wohnung im Erdgeschoss.

Außerdem verschafften sie sich über den Balkon an der Rückseite des Hauses Zugang zur Wohnung im Obergeschoss.

Die Unbekannten durchsuchten beide Wohnungen und entwendeten Bargeld.

Hinweise bitte an die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort, unter Tel.: 02842 / 934-0.

BH/251125-2100

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell