Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - 91-Jährige wird Opfer der Betrugsmasche "Falscher Handwerker"

Moers (ots)

Eine 91-jährige Frau aus Moers-Rheinkamp ist gestern gegen 14:30 Uhr Opfer der Betrugsmasche "Falscher Mitarbeiter Wasserwerke" geworden.

Der Unbekannte stand vor der Wohnungstür der Frau und gab vor dringend einen Wasserrohrbruch im Mehrfamilienhaus reparieren zu müssen. Die Frau hat zwei Mal einen Ausweis verlangt, den der Mann aber nicht vorgezeigt habe. Er sagte, es sei eilig und ging an der Frau vorbei ins Badezimmer.

Die 91-Jährige müsse ihm helfen, sagte der Mann. Während der Mann die Frau beschäftigte, betrat vermutlich ein zweiter unbekannter Tatverdächtiger die Wohnung und entwendete Bargeld aus zwei Geldbörsen. Dies stellte die Frau erst fest, nachdem der Mann die Wohnung verlassen hatte.

Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Tatverdächtigen blieb ohne Erfolg.

Der angebliche Mitarbeiter der Wasserwerke ist ca. 50 Jahre alt, schlank, ca. 180 cm. groß, sprach deutsch mit unbekanntem Akzent, er trug eine dunkle Arbeitshose und Arbeitsjacke, dunkles Basecap, dunkle Handschuhe.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Süd in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Die Polizei rät:

- Seien Sie vorsichtig bei Fremden: Lassen Sie Fremde nur in die Wohnung, wenn Sie sich sicher sind, um wen und welches Anliegen es sich handelt. - Holen Sie sich Hilfe von Angehörigen oder anderen Vertrauenspersonen, die Sie unterstützen, damit Sie nicht alleine mit fremden Personen sind. - Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke. - Generell gilt: Suchen Sie für einen Rückruf bei Auftraggeber/Unternehmen/Behörde immer selbst die Telefonnummer heraus und wählen Sie die Nummer selbst.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell