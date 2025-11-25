Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Schwarzer Jaguar nach Verkehrsunfall flüchtig

Moers (ots)

Am 07.11.25, gegen 11:10 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes auf dem Länglingsweg in Moers zu einer Verkehrsunfallflucht.

Beim Einparken beschädigte ein schwarzer Jaguar mit Weseler Städtekennung (WES) den rechts daneben befindlichen Pkw.

Der männliche Fahrzeugführer stieg aus dem Fahrzeug aus, entfernte sich kurzzeitig und kehrte zu seinem Fahrzeug zurück. Daraufhin setzte er seine Fahrt in Richtung Düsseldorfer Straße fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der Fahrzeugführer kann beschrieben werden als 55 bis 70 Jahre alt, graue Haare und eine kräftige Statur.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Süd in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

/EG 251107-1204

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell