POL-WES: Kamp-Lintfort - Polizei sucht Zeugen nach Unfall

Kamp-Lintfort (ots)

Das Verkehrskommissariat 1 sucht Zeugen, um den Ablauf eines Unfalls zu klären.

Ein 65-jähriger Pedelec-Fahrer ist am 22.11.2025 um 18:00 Uhr auf der Schanzstraße in Höhe der Einmündung Von-Stauffenberg-Straße aus bislang unbekannter Ursache gestürzt.

Er zog sich bei dem Sturz schwere Kopfverletzungen zu und musste stationär behandelt werden.

Es wird um Hinweise von Zeugen gebeten, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben.

Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

BH/ 251122-1852

