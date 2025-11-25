Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Polizei sucht Zeugen

61-jähriger Mann nach Unfall schwer verletzt

Wesel (ots)

Das Verkehrskommissariat 2 sucht Zeugen nach einem Unfall, bei dem ein 61-jähriger Mann schwer verletzt wurde.

Wir berichteten:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6165129

Zeugen, die etwas beobachtet haben, melden sich bitte bei bei der Polizeiwache Nord in Wesel unter, 0281/1070.

BH/251124-0924

