POL-WES: Wesel - Polizei sucht Zeugen
61-jähriger Mann nach Unfall schwer verletzt
Wesel (ots)
Das Verkehrskommissariat 2 sucht Zeugen nach einem Unfall, bei dem ein 61-jähriger Mann schwer verletzt wurde.
Wir berichteten:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6165129
Zeugen, die etwas beobachtet haben, melden sich bitte bei bei der Polizeiwache Nord in Wesel unter, 0281/1070.
BH/251124-0924
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell