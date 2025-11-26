PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Verdächtige Spendensammlerin unterwegs
Polizei gibt Tipps

Dinslaken (ots)

Eine unbekannte Frau hat gestern in der Max-Eyth-Straße aggressiv um Spenden geworben.

Bei Eintreffen der Polizei war die Frau bereits verschwunden. Sie war ca. 40 Jahre alt, trug eine beige Umhängetasche, eine schwarze dicke Winterjacke und hatte ein Klemmbrett dabei. Ob Menschen geschädigt wurden, ist unklar.

Die Polizei nimmt den Vorfall noch einmal zum Anlass, um ganz allgemein vor angeblichen Spendensammeln zu warnen:

Immer wieder treten Personen auf, die Sammlungen für Bedürftige vortäuschen. Die Täter sprechen ihre Opfer in Fußgängerzonen, auf Parkplätzen aber auch in Geschäften, Büros oder Supermärkten an.

So gehen die Täter vor: Sie halten den Menschen ein Klemmbrett oder eine "Spenderliste" direkt vor ihr Gesicht. Unter dieser Abdeckung entwenden sie aus dem noch geöffneten Portemonnaie Geldscheine. In anderen Fällen umarmen sie die Spender "aus Dankbarkeit" und stehlen die Geldbörse oder das Handy.

Manche Täter verschenken Rosen und fordern unmittelbar danach massiv eine Spende hierfür ein. Die Geschädigten fühlen sich oft so unter Druck gesetzt, dass sie einen Geldbetrag übergeben oder ihre Kontodaten nennen, um die Person loszuwerden.

So schützen Sie sich:

Spenden Sie Bargeldbeträge am besten per Überweisung an Ihnen bekannte Organisationen.

Lassen Sie sich nicht bedrängen und schaffen Sie Aufmerksamkeit!

Appellieren Sie laut und deutlich an Passanten, umstehende Personen sowie Personal von Gaststätten oder Geschäften, Ihnen gegen aufdringliche Personen zu helfen.

Besonders emotionale Appelle und angstmachende Botschaften seitens der Spendeneintreiber sollten jeden misstrauisch machen. Solches Verhalten ist typisch für unseriöse Organisationen.

In allen Fällen gilt: Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen und Straftaten sofort die Polizei über den Notruf 110.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 10:47

    POL-WES: Moers - Autos durch Feuer beschädigt / Polizei sucht Hinweise

    Moers (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache sind gestern gegen 21:00 Uhr in der Rembrandtstraße mehrere Autos durch Feuer beschädigt worden. Der wahrscheinliche Ausgangspunkt war der Brand eines grauen Mercedes. Das Auto stand in Vollbrand und wurde von der Feuerwehr gelöscht. Das Fahrzeug war abgestellt in einer Reihe von Parkbuchten vor einem Mehrfamilienhaus. ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 10:47

    POL-WES: Rheinberg - Einbruch in Einfamilienhaus / Polizei sucht Hinweise

    Rheinberg (ots) - Unbekannte Täter sind am Dienstag, den 25.11.2025, zwischen 17 Uhr und 20:40 Uhr in ein Einfamilienhaus mit zwei separaten Wohnungen an der Spanischen Schanze eingebrochen. Sie schlugen ein Fenster ein und verschafften sich so Zugang zur Wohnung im Erdgeschoss. Außerdem verschafften sie sich über den Balkon an der Rückseite des Hauses Zugang zur ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 10:46

    POL-WES: Moers - 91-Jährige wird Opfer der Betrugsmasche "Falscher Handwerker"

    Moers (ots) - Eine 91-jährige Frau aus Moers-Rheinkamp ist gestern gegen 14:30 Uhr Opfer der Betrugsmasche "Falscher Mitarbeiter Wasserwerke" geworden. Der Unbekannte stand vor der Wohnungstür der Frau und gab vor dringend einen Wasserrohrbruch im Mehrfamilienhaus reparieren zu müssen. Die Frau hat zwei Mal einen Ausweis verlangt, den der Mann aber nicht vorgezeigt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren