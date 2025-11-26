Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Autos durch Feuer beschädigt

Polizei sucht Hinweise

Moers (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache sind gestern gegen 21:00 Uhr in der Rembrandtstraße mehrere Autos durch Feuer beschädigt worden.

Der wahrscheinliche Ausgangspunkt war der Brand eines grauen Mercedes. Das Auto stand in Vollbrand und wurde von der Feuerwehr gelöscht. Das Fahrzeug war abgestellt in einer Reihe von Parkbuchten vor einem Mehrfamilienhaus.

Drei weitere Wagen, die sich in dieser Parkreihe befanden, wurden durch die Hitzeentwicklung des Feuers ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Dabei handelt es sich um einen blauen Fiat Panda, einen gelben Ford Focus und roten Opel Grandland X.

Eine Zeugin hat einen Mann in der Nähe der brennenden Autos gesehen: Er ist 175 cm groß, hat kurze, schwarze Haare, eine untersetzte Figur, er trug vermutlich eine Brille, Jeans und eine knielange grau-schwarze Jacke.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Süd in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

BH/251125-2241

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell