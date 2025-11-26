PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Autos durch Feuer beschädigt
Polizei sucht Hinweise

Moers (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache sind gestern gegen 21:00 Uhr in der Rembrandtstraße mehrere Autos durch Feuer beschädigt worden.

Der wahrscheinliche Ausgangspunkt war der Brand eines grauen Mercedes. Das Auto stand in Vollbrand und wurde von der Feuerwehr gelöscht. Das Fahrzeug war abgestellt in einer Reihe von Parkbuchten vor einem Mehrfamilienhaus.

Drei weitere Wagen, die sich in dieser Parkreihe befanden, wurden durch die Hitzeentwicklung des Feuers ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Dabei handelt es sich um einen blauen Fiat Panda, einen gelben Ford Focus und roten Opel Grandland X.

Eine Zeugin hat einen Mann in der Nähe der brennenden Autos gesehen: Er ist 175 cm groß, hat kurze, schwarze Haare, eine untersetzte Figur, er trug vermutlich eine Brille, Jeans und eine knielange grau-schwarze Jacke.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Süd in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

BH/251125-2241

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 10:47

    POL-WES: Rheinberg - Einbruch in Einfamilienhaus / Polizei sucht Hinweise

    Rheinberg (ots) - Unbekannte Täter sind am Dienstag, den 25.11.2025, zwischen 17 Uhr und 20:40 Uhr in ein Einfamilienhaus mit zwei separaten Wohnungen an der Spanischen Schanze eingebrochen. Sie schlugen ein Fenster ein und verschafften sich so Zugang zur Wohnung im Erdgeschoss. Außerdem verschafften sie sich über den Balkon an der Rückseite des Hauses Zugang zur ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 10:46

    POL-WES: Moers - 91-Jährige wird Opfer der Betrugsmasche "Falscher Handwerker"

    Moers (ots) - Eine 91-jährige Frau aus Moers-Rheinkamp ist gestern gegen 14:30 Uhr Opfer der Betrugsmasche "Falscher Mitarbeiter Wasserwerke" geworden. Der Unbekannte stand vor der Wohnungstür der Frau und gab vor dringend einen Wasserrohrbruch im Mehrfamilienhaus reparieren zu müssen. Die Frau hat zwei Mal einen Ausweis verlangt, den der Mann aber nicht vorgezeigt ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 13:54

    POL-WES: Kamp-Lintfort - Polizei sucht Zeugen nach Unfall

    Kamp-Lintfort (ots) - Das Verkehrskommissariat 1 sucht Zeugen, um den Ablauf eines Unfalls zu klären. Ein 65-jähriger Pedelec-Fahrer ist am 22.11.2025 um 18:00 Uhr auf der Schanzstraße in Höhe der Einmündung Von-Stauffenberg-Straße aus bislang unbekannter Ursache gestürzt. Er zog sich bei dem Sturz schwere Kopfverletzungen zu und musste stationär behandelt werden. Es wird um Hinweise von Zeugen gebeten, die den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren