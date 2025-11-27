PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Minibagger gestohlen
Polizei sucht Hinweise

Rheinberg (ots)

Unbekannte entwendeten im Zeitraum zwischen dem 25.11.2025, 20 Uhr und dem 26.11.2025, 10 Uhr eine Baumaschine von einem Lagerplatz einer Firma an der Johannes-Laers-Straße.

Bei der Baumaschine handelt es sich um einen gelben Minibagger der Firma Caterpillar. Die genaue Bezeichnung lautet CAT 302.7.

Nachdem die Täter den Bagger entwendet hatten, flüchteten sie durch ein eingerissenes Loch in der Mauer des Lagerplatzes.

Es ist zu vermuten, dass die Baumaschine anschließend auf ein weiteres Fahrzeug verladen wurde.

Durch den Diebstahl entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Hinweise bitte an die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

BH/251126-1300

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

