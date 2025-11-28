PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Unbekannte Personen stehlen Werkzeug und Pritschenwagen

Moers (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind unbekannte Personen in eine Firma am Eurotec-Ring eingebrochen.

Sie drangen gewaltsam über eine Tür in die Räume ein. Hier nahmen die Unbekannten Werkzeuge, darunter Winkelschleifer und Schweißgeräte, sowie mehrere Mobiltelefone mit.

Die Personen entwendeten auch einen VW Crafter Pritschenwagen vom Firmengelände. Hinweise bitte an die Polizeiwache Süd in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

BH/ 251127-0807

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

