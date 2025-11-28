Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Unbekannte Personen stehlen Werkzeug und Pritschenwagen

Moers (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind unbekannte Personen in eine Firma am Eurotec-Ring eingebrochen.

Sie drangen gewaltsam über eine Tür in die Räume ein. Hier nahmen die Unbekannten Werkzeuge, darunter Winkelschleifer und Schweißgeräte, sowie mehrere Mobiltelefone mit.

Die Personen entwendeten auch einen VW Crafter Pritschenwagen vom Firmengelände. Hinweise bitte an die Polizeiwache Süd in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

BH/ 251127-0807

