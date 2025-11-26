PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallbeteiligter gesucht

Minden (ots)

(FW) Bei einem Verkehrsunfall in Nähe des Bahnhofs am Sonntagabend verletzte sich ein 16-Jähriger leicht. Nun sucht die Polizei nach Zeugen und nach dem bisher unbekannten Unfallbeteiligten.

An der Kreuzung Friedrich-Wilhelm-Straße und Schwarzer Weg kam es gegen 18:05 Uhr zu dem Unfallgeschehen. Ein Pkw-Fahrer beabsichtigte den Erkenntnissen zufolge von der Straße "Schwarzer Weg" auf die Friedrich-Wilhem-Straße in Richtung Leteln einzubiegen. Zeitgleich befand sich ein Mindener mit seinem E-Scooter auf dem Geh-und Radweg der Friedrich-Wilhelm-Straße.

Hierbei kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Autofahrer hielt zunächst an und stieg aus dem Fahrzeug aus. Anschließend setzte er nach einem kurzen Gespräch seine Fahrt in Richtung Leteln fort, ohne seinen erforderlichen Pflichten nachzukommen.

Den verständigten Beamten gegenüber konnte der Jugendliche den männlichen Fahrer als etwa 40-50 Jahre alt beschrieben werden. Er habe einen Bart gehabt, sei von kräftiger Figur gewesen und habe einen Haarkranz auf dem Kopf gehabt. Bei dem Fahrzeug handelte es sich vermutlich um einen älteren VW (mutmaßlich einen Golf), welcher mit vier Personen besetzt war.

Zur Klärung des Sachverhaltes werden nun der Fahrer des Autos und auch mögliche Zeugen des Unfalls gebeten, unter Telefon (0571) 88660 Kontakt zur Polizei aufzunehmen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

