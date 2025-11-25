PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MI: Firmeneinbrüche beschäftigen Polizei

Porta Westfalica (ots)

(SN) Bisher unbekannte Täter haben bei zwei Einbrüchen in ein Logistikunternehmen in den vergangenen Tagen in Vennebeck ihr Unwesen getrieben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

So setzte man die Polizei am Montagmorgen zu einem Einbruch auf das am Harmsweg gelegene Betriebsgelände in Kenntnis. Nachdem sich die Täter Zugang zu dem Firmenareal verschafften, entwendeten sie von diesem schließlich Kabel, die sich auf mehreren Trommeln befunden hatten und verluden diese den Erkenntnissen zufolge in ein weißes Transportfahrzeug. Die Tat dürfte sich nach Annahme der Ermittler zwischen Sonntag, 22.20 Uhr und Montag, 1.35 Uhr ereignet haben.

In gleichem Modus Operandi kam es bereits in der Nacht zu Freitag zwischen 2.10 Uhr und 4.20 Uhr zu einem Diebstahl. Hier entwendeten die Täter den Ermittlungen zufolge unter anderem mehrere Kabeltrommeln mit Glasfaserkabeln.

Wem zu den Tatzeiten rund um das Gelände verdächtige Personen oder Handlungen oder auf dem Harmsweg, der Vlothoer Straße, der Ellernstraße oder der B 482 ein weißer Transporter in schneller Fahrweise aufgefallen ist, der meldet sich bitte bei der Kripo Minden unter Telefon (0571) 88660.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

