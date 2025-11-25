Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Firmeneinbrüche beschäftigen Polizei

Porta Westfalica (ots)

(SN) Bisher unbekannte Täter haben bei zwei Einbrüchen in ein Logistikunternehmen in den vergangenen Tagen in Vennebeck ihr Unwesen getrieben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

So setzte man die Polizei am Montagmorgen zu einem Einbruch auf das am Harmsweg gelegene Betriebsgelände in Kenntnis. Nachdem sich die Täter Zugang zu dem Firmenareal verschafften, entwendeten sie von diesem schließlich Kabel, die sich auf mehreren Trommeln befunden hatten und verluden diese den Erkenntnissen zufolge in ein weißes Transportfahrzeug. Die Tat dürfte sich nach Annahme der Ermittler zwischen Sonntag, 22.20 Uhr und Montag, 1.35 Uhr ereignet haben.

In gleichem Modus Operandi kam es bereits in der Nacht zu Freitag zwischen 2.10 Uhr und 4.20 Uhr zu einem Diebstahl. Hier entwendeten die Täter den Ermittlungen zufolge unter anderem mehrere Kabeltrommeln mit Glasfaserkabeln.

Wem zu den Tatzeiten rund um das Gelände verdächtige Personen oder Handlungen oder auf dem Harmsweg, der Vlothoer Straße, der Ellernstraße oder der B 482 ein weißer Transporter in schneller Fahrweise aufgefallen ist, der meldet sich bitte bei der Kripo Minden unter Telefon (0571) 88660.

