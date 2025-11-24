Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch gemeldet

Stemwede (ots)

(SN) Wegen eines Einbruchs in die Lübbecker Werkstätten wurden die Beamten am Sonntagnachmittag in die Straße Mehner Dorf gerufen.

Den Erkenntnissen zufolge verschafften sich Unbekannte im Zeitraum Samstag, 13 Uhr bis Sonntag, 15.15 Uhr Zutritt zu dem Gebäude und brachen darin mehrere Türen auf. Zudem öffneten sie unter Gewaltanwendung einen Tresor und entnahmen daraus Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter aus dem Gebäude.

Hinweise zu den Unbekannten oder zu verdächtigen Handlungen rund um den Tatort werden von der Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell