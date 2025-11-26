PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MI: Lauter Knall: Zigarettenautomat durch Sprengung beschädigt

Minden (ots)

(SN) Dank eines Zeugenhinweises konnte die Polizei in der Nacht zu Mittwoch nach der Sprengung eines Zigarettenautomaten an der Stiftsallee zwei Tatverdächtige ermitteln.

So hatte ein aufmerksamer Zeuge gegen 0.45 Uhr zwei Personen bemerkt, die vor einem Grill-Imbiss an einem Zigarettenautomaten herumhantierten und infolgedessen einen lauten Knall gehört. Dies meldete der Mann der Polizei. Die beiden mutmaßlichen Verursacher hatten sich unterdessen fluchtartig von der Örtlichkeit entfernt.

Wenig später konnte von den entsandten Polizisten nicht nur der durch eine Detonation erheblich beschädigte Zigarettenautomat bemerkt, sondern auch das tatverdächtige männliche Duo (16, 18) angetroffen werden. Beide Personen wurden auf die Polizeiwache Minden gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jüngere in die Obhut von Erziehungsberechtigten übergeben. Auch der 18-Jährige wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Beide erwartet nun eine Anzeige.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

