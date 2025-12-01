POL-WES: Kamp-Lintfort - 15-jährige Vermisste ist wieder da!
Kamp-Lintfort (ots)
Das 15-jährige vermisste Mädchen aus Kamp-Lintfort ist wieder da.
Am Wochenende konnte sie wohnbehalten angetroffen werden.
Die Polizei bedankt sich bei allen die bei der Suche mitgeholfen haben und bittet darum, die Fotos der Öffentlichkeitsfahndung zu löschen!
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell