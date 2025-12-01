PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Mehrere PKW beschädigt

Dinslaken (ots)

Am Sonntagabend (30.11.2025) erhielt die Polizei in Dinslaken gegen 23:30 Uhr Kenntnis darüber, dass auf der Albrecht-Dürer-Straße und der Sterkrader Straße mehrere Pkw durch eine männliche Person gewaltsam angegangen wurden.

Zeugen hatten beobachtet wie eine die Person die Außenspiegel an insgesamt vier Fahrzeugen beschädigte.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizeiwache Dinslaken konnten den alkoholisierten 50- jährigen Tatverdächtigen aus Salzgitter vor Ort antreffen.

Während der Sachverhaltsaufnahme vor Ort verhielt sich der 50- Jährige den eingesetzten Einsatzkräften gegenüber unkooperativ.

Er wurde bis zu seiner Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

