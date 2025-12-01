Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Täter flieht nach Griff in Geldbörse

Polizei sucht Hinweise

Moers (ots)

Ein 71- jähriger Moerser befand sich am Freitag (28.11.2025) gegen 10:25 Uhr fußläufig auf der Carlo-Schmid-Straße in Moers-Rheinkamp, als er von einer unbekannten männlichen Person angesprochen wurde.

Dieser bat den 71- Jährigen ihm einen 10-Euro-Schein zu wechseln. Als der Moerser seine Geldbörse aus der Tasche holte, langte der Tatverdächtige in die Geldbörse, ergriff einen Geldschein und schubste den 71- Jährigen weg.

Der Tatverdächtige flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Lintforter Straße.

Dieser kann beschrieben werden als 20 bis 40 Jahre alt, ca. 180-190 cm groß, kräftige Statur, dunkler Drei-Tage-Bart, dunkler Hautton.

Er war bekleidet mit einer braunen Lederjacke, einer schwarzen Mütze und Sportschuhen.

Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall und bittet um sachdienliche Hinweise an die Polizeiwache Süd in Moers (Tel.: 02841/ 171-0).

EG/251128-1114

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell