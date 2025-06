Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Mann randaliert - Selbstgefährdung war nicht auszuschließen

Wolfsburg-Detmerode (ots)

Am gestrigen Abend kam es im Kurt-Schumacher-Ring in Detmerode zu einem größeren Polizeieinsatz. Einsatzanlass war, dass eine 36-jährige männliche Person in seiner Wohnung stark randalierte. Hierbei befand er sich auch mit einem Messer in der Hand auf dem Balkon und sprach adressatenlos Gewaltanwendungen aus. Da sowohl eine Fremd- als auch Selbstgefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden diverse Polizeikräfte zum Einsatzort entsandt und dort die Wohnung des Verursachers als auch der nähere Einsatzort abgesperrt. Zusätzlich wurde die Berufsfeuerwehr mit entsprechenden Kräften und Ausrüstung zum Einsatzort angefordert. Da durch die Einsatzkräfte eine direkte oder verbale Kontaktaufnahme mit dem Verursacher bis zu diesem Zeitpunkt nicht möglich war, wurden darüber hinaus speziell geschulte Kommunikationskräfte der Polizei angefordert. Nachdem diese am Einsatzort erschienen, konnten sie letztendlich eine Gesprächsbasis mit dem Verursacher aufbauen und ihn im Ergebnis zum Verlassen der Wohnung veranlassen. Hier konnte er von Einsatzkräften widerstandslos festgenommen und in Folge weiterführenden Maßnahmen unterzogen werden.

