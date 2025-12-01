Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Polizei zieht 25-Jährigen aus dem Verkehr

Zeugen gesucht

Wesel (ots)

Die Polizei konnte einen 25- jährigen Autofahrer aus Rheinberg aus dem Verkehr ziehen, der durch seine rücksichtslose Fahrweise aufgefallen ist.

Ein Verkehrsteilnehmer hatte am Freitag gegen 22:10 Uhr der Polizei den auffällig fahrenden Wagen im Bereich Wesel gemeldet.

Demnach soll der Fahrer unter anderem im Verlauf der B8 (ab Emmelsumer Straße Richtung Wesel) mehrere Autos überholt und mit stark überhöhter Geschwindigkeit im Gegenverkehr in Fahrtrichtung Wesel gefahren sein.

Bereits vorher war der Wagen Zeugen auf einem Parkplatz an der Thyssenstraße in Dinslaken aufgefallen.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen/hellgrauen Audi RS6.

Der PKW des Mannes wurde sichergestellt, der Führerschein beschlagnahmt.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, melden sich bitte auf der Polizeiwache Nord in Wesel, unter 0281/1070.

BH/251128-2200

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell