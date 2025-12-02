Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein - Zeugen gesucht

Wesel (ots)

Unbekannte Täter sind am Montag, den 01.12.2025, zwischen 13 Uhr und 18:40 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Eichelbergkampstraße eingebrochen.

Sie schlugen ein Fenster des Wohnzimmers im Erdgeschoss, sowie ein Fenster im Untergeschoss ein, und verschafften sich so Zugang zu den Wohnräumen.

Die Täter durchsuchten alle Etagen und entwendeten Silbermünzen.

Zeugen werden gebeten, jegliche zur Tatzeit gemachten verdächtigen Beobachtungen zu melden.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Nord in Wesel, unter Tel. 0281/107-0.

EG/251201-2021

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell