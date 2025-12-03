PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Zeugensuche nach versuchtem Einbruch
Täter konnten flüchten

Wesel (ots)

Auf der Konrad-Duden-Straße kam es am 02.12.2025, gegen 13:30 Uhr, zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus.

Eine 75- jährige Weselerin konnte aus dem Obergeschoss zwei männliche Personen auf der Straße wahrnehmen, denen sie zunächst keine weitere Beachtung schenkte. Kurz darauf konnte sie aus dem Erdgeschoss lautes Poltern wahrnehmen. Als sie sich dorthin begab, nahm sie eine verdächtige Person im Bereich der Tür zum Garten wahr.

Die verdächtige Person bemerkte die 75- Jährige und flüchtete mit dem weiteren Tatverdächtigen in unbekannte Richtung. Anschließend konnte die Weselerin feststellen, dass das Badezimmerfenster im Erdgeschoss gewaltsam geöffnet wurde.

Der Verdächtige an der Gartentür kann beschrieben werden als ca. 35 Jahre alt, dunklerer Teint, dunkle Haare, bekleidet mit weißem Hemd und dunklem Oberteil.

Zeugenhinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge werden unter der Telefonnummer 0281 - 107 0 bei der Polizeiwache Nord in Wesel aufgenommen.

EG/251202-1443

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 02:06

    POL-WES: Wesel- Brand eines Hallenkomplexes/ Erheblicher Sachschaden

    Wesel (ots) - Am Dienstag, 02.12.2025, ereignete sich in einer Halle innerhalb des Weseler Gewerbegebiets "Am Schornacker" ein Brand, bei dem Sachschaden entstand. Mehrere Anrufende berichteten am Abend gegenüber der Polizei von Geräuschen im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen, die an Explosionen erinnerten. Es herrschte zunächst Unklarheit darüber, ob die ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 13:04

    POL-WES: Voerde - Zeugen gesucht nach Unfallflucht mit einer verletzten Motorradfahrerin

    Voerde (ots) - Am 24.11.2025 befuhr eine 24- Jährige mit ihrem Motorrad die Voerder Straße in Fahrtrichtung Voerde. Von der Ernst-Moritz-Arndt-Straße bog ein derzeit unbekannter Pkw-Fahrer auf die Voerder Straße ein, um seine Fahrt ich Richtung Voerde fortzusetzen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden bremste die vorfahrtberechtigte Motorradfahrerin stark ab, wobei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren