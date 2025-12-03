Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Zeugensuche nach versuchtem Einbruch

Täter konnten flüchten

Wesel (ots)

Auf der Konrad-Duden-Straße kam es am 02.12.2025, gegen 13:30 Uhr, zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus.

Eine 75- jährige Weselerin konnte aus dem Obergeschoss zwei männliche Personen auf der Straße wahrnehmen, denen sie zunächst keine weitere Beachtung schenkte. Kurz darauf konnte sie aus dem Erdgeschoss lautes Poltern wahrnehmen. Als sie sich dorthin begab, nahm sie eine verdächtige Person im Bereich der Tür zum Garten wahr.

Die verdächtige Person bemerkte die 75- Jährige und flüchtete mit dem weiteren Tatverdächtigen in unbekannte Richtung. Anschließend konnte die Weselerin feststellen, dass das Badezimmerfenster im Erdgeschoss gewaltsam geöffnet wurde.

Der Verdächtige an der Gartentür kann beschrieben werden als ca. 35 Jahre alt, dunklerer Teint, dunkle Haare, bekleidet mit weißem Hemd und dunklem Oberteil.

Zeugenhinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge werden unter der Telefonnummer 0281 - 107 0 bei der Polizeiwache Nord in Wesel aufgenommen.

EG/251202-1443

