POL-WES: Wesel - Zeugensuche nach versuchtem Einbruch
Täter konnten flüchten
Wesel (ots)
Auf der Konrad-Duden-Straße kam es am 02.12.2025, gegen 13:30 Uhr, zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus.
Eine 75- jährige Weselerin konnte aus dem Obergeschoss zwei männliche Personen auf der Straße wahrnehmen, denen sie zunächst keine weitere Beachtung schenkte. Kurz darauf konnte sie aus dem Erdgeschoss lautes Poltern wahrnehmen. Als sie sich dorthin begab, nahm sie eine verdächtige Person im Bereich der Tür zum Garten wahr.
Die verdächtige Person bemerkte die 75- Jährige und flüchtete mit dem weiteren Tatverdächtigen in unbekannte Richtung. Anschließend konnte die Weselerin feststellen, dass das Badezimmerfenster im Erdgeschoss gewaltsam geöffnet wurde.
Der Verdächtige an der Gartentür kann beschrieben werden als ca. 35 Jahre alt, dunklerer Teint, dunkle Haare, bekleidet mit weißem Hemd und dunklem Oberteil.
Zeugenhinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge werden unter der Telefonnummer 0281 - 107 0 bei der Polizeiwache Nord in Wesel aufgenommen.
EG/251202-1443
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell