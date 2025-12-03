PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel- Brand eines Hallenkomplexes/ Erheblicher Sachschaden

Wesel (ots)

Am Dienstag, 02.12.2025, ereignete sich in einer Halle innerhalb des Weseler Gewerbegebiets "Am Schornacker" ein Brand, bei dem Sachschaden entstand.

Mehrere Anrufende berichteten am Abend gegenüber der Polizei von Geräuschen im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen, die an Explosionen erinnerten.

Es herrschte zunächst Unklarheit darüber, ob die Geräusche als Folge des Brandes zu betrachten waren oder ob die Halle durch Explosionen in Brand geraten war. Die von der Feuerwehr durchgeführten Maßnahmen zur Brandbekämpfung wurden daher unter Begleitung von Polizeikräften durchgeführt, um auf etwaige Gefährdungen von Einsatzkräften angemessen reagieren zu können.

Im Zuge der Löscharbeiten trafen Einsatzkräfte der Polizei eine Person in einer weiteren, auf dem Grundstück befindlichen Halle an. Die männliche Person wies Verletzungen auf, war jedoch in der Lage, sich verbal zu äußern und sich selbstständig zu bewegen. Rettungskräfte verbrachten den Verletzten in ein örtliches Krankenhaus.

Die Einwirkung des Feuers auf die Halle führte zu einem erheblichen Sachschaden.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf, deren Gegenstand auch die von den Anrufenden wahrgenommenen Geräusche sind. Ebenso wird ermittelt, in welchem Zusammenhang mit dem Brandgeschehen die männliche Person steht.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

