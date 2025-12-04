Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Einbrecher auf frischer Tat ertappt - Zeugen gesucht

Moers (ots)

Am Mittwoch den 03.12.2025 versuchten zwei unbekannte männliche Personen gewaltsam in ein Einfamilienhaus auf der Straße Am Jungbornpark zu gelangen.

Die 78- jährige Bewohnerin nahm gegen 13:20 Uhr verdächtige Geräusche im Wohnzimmer wahr. Sie begab sich dorthin und stellte die zwei Tatverdächtigen fest, die sich gerade an der gartenseitigen Terrassentür zu schaffen machten und versuchten diese aufzuhebeln.

Als diese die 78- Jährige im Wohnzimmer wahrnahmen, ergriffen sie die Flucht aus dem Garten hinaus in Richtung der Straße Am Jungbornpark.

Einer der Tatverdächtigen kann beschrieben werden als ca. 30 Jahre alt, kräftige Statur, bekleidet mit Jeans, dunkler Jacke und einer dunklen Kappe.

Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall und bittet um sachdienliche Hinweise an die Polizeiwache Süd in Moers (Tel.: 02841/ 171-0).

EG/251203-1429

