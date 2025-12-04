PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Voerde (ots)

Auf der Frankfurter Straße kam es am 03.12.2025, zwischen 15:00 Uhr und 17:30 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung.

Die unbekannten Täter hebelten die Terrassentür auf und gelangten so in die Räume. Hier durchsuchten sie anschließend die Wohnung.

Nach aktuellen Ermittlungsstand kann noch nicht gesagt werden, ob etwas entwendet wurde.

Die Polizei sucht Zeugen, die etwas beobachtet haben.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken, Tel.: 02064-622 0.

AVB/251203-1800

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

