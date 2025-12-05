PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Raub auf Lebensmittelgeschäft

Voerde (ots)

Am Donnerstagabend (04.12.2025) ereignete sich auf der Bahnhofstraße gegen 20:55 Uhr ein Raub auf ein Lebensmittelgeschäft.

Ein mit Sturmhaube und Mundschutz maskierter Täter betrat das Geschäft und forderte den 25- jährigen Mitarbeiter unter Vorhalt einer schwarzen Schusswaffe auf, ihm das Bargeld aus der Kasse auszuhändigen.

Da der Weseler der Aufforderung nicht zeitgerecht nachkam, brach der Täter mit einer Brechstange insgesamt drei Kassen auf und entnahm Bargeld in derzeit noch unbekannter Höhe.

Anschließend flüchtete er aus dem Geschäft in Richtung Ringstraße. Ein vor Ort anwesender 29- jähriger Zeuge konnte kurzzeitig die Verfolgung des Täters aufnehmen, verlor diesen jedoch im Bereich Rönskenstraße aus den Augen.

Der 25- jährige Mitarbeiter und der Zeuge wurden bei der Tatausführung nicht verletzt.

Der Täter kann beschrieben als ca. 180 cm groß, ca. 30 Jahre alt, dunklerer Hauttyp, Deutsch mit Akzent, blaue Augen, schlanke Statur. Bekleidet war mit einer beigen Jacke, Sturmhaube und Handschuhen.

Wer weitere Hinweise zu dem Sachverhalt geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken, unter Tel.: 02064 / 622-0.

EG/251204-2200

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

