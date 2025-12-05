PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Lkw-Anhänger aufgebrochen - Zeugen gesucht

Rheinberg (ots)

In der Nacht zu Freitag (05.12.2025) brachen unbekannte Täter gegen 00:30 Uhr einen Lkw-Anhänger auf und entwendeten über 30 Musikboxen.

Das Lkw-Gespann stand auf dem Parkplatz eines Tankstellengeländes an der Straße Minkeldonk. Zur Tatzeit erwachte der im Führerhaus schlafende 45- jährige Lkw-Fahrer da die Zugmaschine ruckelte. Als er sich zum Auflieger begab, fiel ihm auf, dass dieser gewaltsam geöffnet wurde. Dabei stellte er das Fehlen der Musikboxen fest.

Den oder die unbekannten Täter konnte er nicht mehr feststellen. Der Gesamtschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Hinweise bitte an die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort, unter Tel.: 02842 / 934-0.

EG/ 251205-0030

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 08:07

    POL-WES: Voerde - Raub auf Lebensmittelgeschäft

    Voerde (ots) - Am Donnerstagabend (04.12.2025) ereignete sich auf der Bahnhofstraße gegen 20:55 Uhr ein Raub auf ein Lebensmittelgeschäft. Ein mit Sturmhaube und Mundschutz maskierter Täter betrat das Geschäft und forderte den 25- jährigen Mitarbeiter unter Vorhalt einer schwarzen Schusswaffe auf, ihm das Bargeld aus der Kasse auszuhändigen. Da der Weseler der Aufforderung nicht zeitgerecht nachkam, brach der Täter ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 14:32

    POL-WES: Wesel - Ermittlungen nach Brandursache dauern an

    Wesel (ots) - Am Dienstag, 02.12.2025, ereignete sich in einer Halle im Gewerbegebiet "Am Schornacker" ein Großbrand. Die Ermittlungen zur Brandursache sind noch nicht abgeschlossen. Anhaltspunkte für den Einsatz von Pyrotechnik oder Sprengstoffen haben sich jedoch nicht ergeben. Die Einwirkung des Feuers auf die Halle führte zu einem erheblichen Sachschaden. BH/ Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 09:13

    POL-WES: Moers - Einbrecher auf frischer Tat ertappt - Zeugen gesucht

    Moers (ots) - Am Mittwoch den 03.12.2025 versuchten zwei unbekannte männliche Personen gewaltsam in ein Einfamilienhaus auf der Straße Am Jungbornpark zu gelangen. Die 78- jährige Bewohnerin nahm gegen 13:20 Uhr verdächtige Geräusche im Wohnzimmer wahr. Sie begab sich dorthin und stellte die zwei Tatverdächtigen fest, die sich gerade an der gartenseitigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren