Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Lkw-Anhänger aufgebrochen - Zeugen gesucht

Rheinberg (ots)

In der Nacht zu Freitag (05.12.2025) brachen unbekannte Täter gegen 00:30 Uhr einen Lkw-Anhänger auf und entwendeten über 30 Musikboxen.

Das Lkw-Gespann stand auf dem Parkplatz eines Tankstellengeländes an der Straße Minkeldonk. Zur Tatzeit erwachte der im Führerhaus schlafende 45- jährige Lkw-Fahrer da die Zugmaschine ruckelte. Als er sich zum Auflieger begab, fiel ihm auf, dass dieser gewaltsam geöffnet wurde. Dabei stellte er das Fehlen der Musikboxen fest.

Den oder die unbekannten Täter konnte er nicht mehr feststellen. Der Gesamtschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Hinweise bitte an die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort, unter Tel.: 02842 / 934-0.

EG/ 251205-0030

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell