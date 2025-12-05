PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Zwei Motorräder aus Garage entwendet - Zeugen gesucht

Dinslaken (ots)

Im Zeitraum vom 30.11.2025, 14:00 Uhr, bis 04.12.2025, 17:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter zwei Motorräder der Marke BMW aus einer Garage an der Rolandstraße. Um an die Motorräder zu gelangen wurde das Garagentor gewaltsam geöffnet.

Bei den Motorrädern handelt sich um eine BMW S 1000 RR mit dem amtlichen Kennzeichen DIN-HP5 und eine BMW M 1000 R mit dem amtlichen Saisonkennzeichen DIN-HP4 (04/10).

Der Gesamtschaden bewegt sich im fünfstelligen Eurobereich.

Zeugen, die Feststellungen hinsichtlich verdächtiger Personen oder (Transport-)Fahrzeuge im Bereich gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiwache Ost in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0, in Verbindung zu setzen.

EG/ 251204-1830

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

