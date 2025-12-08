PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Unfall mit erheblichen Sachschaden

Hamminkeln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Samstag gegen 21:00 Uhr bei einem Verkehrsunfall erheblicher Sachschaden entstanden.

Eine 52-jährige Frau aus Wesel fuhr mit ihrem Auto auf der Weseler Straße (B70) in Fahrtrichtung Hamminkeln-Brünen. In Höhe der Weseler Straße 138 beabsichtigte die Frau mit ihrem Pkw nach links auf das dortige Gelände abzubiegen.

Hierzu musste die Fahrerin wegen des Gegenverkehrs verkehrsbedingt anhalten. Eine 41-jährige Pkw-Fahrerin aus Hamminkeln, die zeitgleich in dieselbe Richtung fuhr, kollidierte mit dem rechten Heck des vorausfahrenden Pkw der 52-Jährigen.

Anschließend kam die 41-jährige Frau aus Hamminkeln nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit einem neben der Fahrbahn befindlichen Baum. Im Pkw der 41-jährigen Frau befanden sich zu diesem Zeitpunkt ihre 10-jährige Tochter und ihr 7-jähriger Sohn.

Bei allen drei Insassen konnten letztendlich im Krankenhaus leichte Verletzungen diagnostiziert werden. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden.

Die Weseler Straße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt.

BH/

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

