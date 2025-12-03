Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Kupferdiebe dringen gewaltsam in Dollerner Umspannwerk ein - Polizei sucht Zeugen, Einschleichdieb gibt sich in Altkloster als Handwerker aus und entwendet Schmuck

Stade (ots)

1. Kupferdiebe dringen gewaltsam in Dollerner Umspannwerk ein - Polizei sucht Zeugen

In der Zeit von Donnerstag, den 27.11., 13:00 h bis Dienstag, den 02.12., 12:30 h sind bisher unbekannte Täter nach dem Durchtrennen des Zaunes auf das Gelände des Umspannwerkes im Hagener Weg in Dollern gelangt und haben dort ein Fenster des Betriebsgebäudes aufgebrochen. Anschließend haben der oder die Einbrecher dann mehrere Erdungskabel sowie Kupferfallrohre abmontiert und entwendet. Der Versuch, ein weiteres Gebäude gewaltsam zu öffnen, scheiterte dann aber. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 04163-828950.

2. Einschleichdieb gibt sich als Handwerker aus und entwendet Schmuck

Am heutigen Vormittag gegen 09:00 h hat ein bisher unbekannter Mann bei einer älteren Dame in Buxtehude-Altkloster in der Hauptstraße geklingelt und sich als Handwerker ausgegeben. Er behauptete prüfen zu müssen, ob das Wasser in ihrer Wohnung braun aus der Leitung kommen würde. Als der Unbekannten nach der "Prüfung" im Badezimmer die Wohnung verlassen hatte, wurde festgestellt, dass im Schlafzimmer die Schmuckschatullen durchsucht waren und Schmuck daraus fehlte.

Der angerichtete Schaden wird zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Der "Handwerker" wurde wie folgt beschrieben: - Ca. 180 cm groß - Ausländisches Erscheinungsbild - Sprach Deutsch mit Akzent - Hatte ein rundliches Gesicht und kurzes dunkles Haar - Trug zur Tatzeit dunkelblaue Arbeitskleidung

Polizeisprecher Rainer Bohmbach gibt noch einmal Tipps zu derartigen Fällen:

"Lassen Sie keine fremden Personen in ihre Wohnungen. Handwerker oder Servicetechniker, die sie nicht kennen oder selbst bestellt haben können über einen Rückruf bei den entsendenden Firmen überprüft werden. Lassen Sie sich immer einen Ausweis zeigen und notieren sie sich den Namen und die Anschrift. Im Zweifelsfall rufen sie sofort die Polizei auch unter Notruf 110, damit wir die Personen überprüfen können und sie nicht in eine derartige Situation geraten. Informieren Sie auch unbedingt ihre Nachbarn und Verwandten über dieses Vorgehen"

In diesem Fall sucht die Polizei jetzt Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei der Buxtehuder Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell