Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizeiinspektion Stade informiert über Datenfunde aus internationaler Phishing-Ermittlung, Polizei Buxtehude sucht unbekannten Unfallverursacher, Sachbeschädigung, Einbruch und Rollerdiebstahl

Stade (ots)

1. Polizeiinspektion Stade informiert über Datenfunde aus internationaler Phishing-Ermittlung

Im Rahmen einer internationalen Interpol-Operation gegen organisierte Phishing-Strukturen wurden europäische Polizeibehörden über Datensätze informiert, die zuvor von Tätergruppen abgegriffen worden waren.

Für den Landkreis Stade wurden 37 betroffene Personen identifiziert. Zwei davon sind inzwischen ins Ausland verzogen. Die übrigen 35 Personen erhalten in diesen Tagen ein persönliches Schreiben der Polizeiinspektion Stade.

Die Polizei betont, dass der Hinweisbrief eine reine Vorsichtsmaßnahme darstellt. Es liegen keine Hinweise darauf vor, dass die betreffenden Daten missbräuchlich genutzt wurden oder ein Schaden entstanden ist. Im Schreiben werden die Betroffenen lediglich über den Datenfund informiert und erhalten Empfehlungen zum sicheren Umgang mit verdächtigen SMS oder E-Mails.

Wichtig: Die Polizei wird im Zusammenhang mit diesen Schreiben nicht telefonisch nach persönlichen Daten, Bankverbindungen oder Zugangsdaten fragen. Wer entsprechende Anrufe oder Nachrichten erhält, sollte dies ignorieren und sich bei der Polizei melden.

Die Polizeiinspektion Stade rät generell zur Vorsicht bei unerwarteten Nachrichten, die Links enthalten oder zur Eingabe persönlicher Daten auffordern.

2. Polizei Buxtehude sucht unbekannten Unfallverursacher

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat ein bisher unbekannter Autofahrer in Buxtehude im Dornröschenweg einen dort vor einem Wohnhaus geparkten grauen BMW 530d angefahren und an der Heckstoßstange beschädigt. Ohne sich dann aber weiter um die Schadenregulierung zu kümmern, ist der Unbekannte dann einfach davongefahren. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei der Buxtehuder Polizei zu melden.

3. Polizei Stade sucht unbekannte Sachbeschädiger

Unbekannte haben in der Zeit von Donnerstag, den 27.11. bis Freitag, den 28.11. in Stade auf der "Erleninsel" gegenüber dem dortigen Spielplatz erhebliche Sachbeschädigungen an den öffentlichen Toiletten verursacht. Der Gesamtschaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

4. Einbrecher in Stade

In der Zeit zwischen Samstag, den 26.11., 14:00 h und Montag, den 01.12., 17:25 h sind unbekannte Einbrecher in Stade im Waageweg auf das Grundstück eines dortigen Einfamilienhauses gelangt und haben ein Wohnzimmerfenster gewaltsam herausgehebelt. Nachdem der oder die Täter sich so Zutritt zu den Innenräumen verschafft hatte, wurden diese nach brauchbarem Diebesgut suchsucht. Ob und was dabei erbeutet werden konnte, steht derzeit noch nicht genau fest.

Der angerichtete Schaden wird zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

5. Motorroller in Buxtehude entwendet

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag in Buxtehude am Kleinbahnhof einen dort abgestellten Motorroller entwendet. Der schwarz-weiße Roller der Marke "Lifan RC" hat das Kennzeichen 100LFN und stellt einen Wert von mehreren hundert Euro dar.

Hinweise auf den oder die Rollerdiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell