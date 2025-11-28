Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Wer kennt den unbekannten Tankstellenräuber aus Buxtehude - Öffentlichkeitsfahndung der Polizei

Stade (ots)

Am Mittwoch, den 10.09.2025 hat ein bisher unbekannter Täter die bft-Tankstelle in der Konrad-Adenauer-Allee in Buxtehude überfallen. Gegen kurz vor 04:30 h war der maskierte Mann zu Fuß auf das Tankstellengelände gekommen und hatten den Shop betreten. Hier bedrohte er die dort anwesende Angestellte mit einem ca. 25 - 30 cm langen Messer und forderte die Übergabe von Zigaretten. Als die Mitarbeiterin diese nicht herausgibt, trat der Unbekannte selbst hinter den Verkaufstresen und entwendete 10-15 Stangen Zigaretten im Wert von fast 1.200 Euro aus einer dortigen Schublade. Diese verstaute er selbständig in einer mitgeführten Tasche und verließ die Tankstelle fußläufig in unbekannte Richtung. Eine sofortige polizeiliche Fahndung führt nicht zur Ergreifung. (wir berichteten)

Nachdem durch die Polizei bereits diverse Ermittlungsmaßnahmen veranlasst und durchgeführt wurden, wird nun öffentlich nach dem bislang unbekannten Tankstellenräuber gefahndet.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich und ca. 175-180cm groß. schlanke bis sportliche Statur und ca. Mitte 20 bis Mitte 30 Jahre alt. Der Täter hatte eine markante Kinnpartie und voluminöse Lippen Er sprach mit tiefer und männlicher Stimme hochdeutsch ohne Akzent und machte bei der Tatausführung einen sicheren Eindruck.

Bekleidung zur Tatzeit: Kapuzenpullover von Kappa mit Rastafari-Streifen an den Ärmeln und Markenemblem auf der Brust, dunkle Cargohose mit mehreren Taschen, Sport-/ Freizeitschuhe (Sneaker), schwarze Maskierung im Gesicht, orangefarbene Arbeitshandschuhe mit schwarzer Handfläche, königsblaue Sporttasche mit Rollen und schwarzen Henkeln mitgeführt

Die Polizei fragt nun:

"Wer kennt den hier abgebildeten Räuber oder kann Hinweise zu dessen Identität geben?"

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102328 an das zuständige Fachkommissariat der Polizei Stade zu wenden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

