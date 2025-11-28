Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Jork, Barnkrug und Stade

Stade (ots)

1. Einbrecher in Jork

Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Osterjork auf das Gelände des dortigen "Herzapfelhofes" gelangt und haben ein Fenster eingeschlagen. Anschließenden konnten der oder die Täter in das Gebäude einsteigen und die Räume nach brauchbarem Diebesgut durchsuchen. Von dem oder den Einbrechern wurden dann zwei leere Wechselgeldkassetten aufgebrochen. Vermutlich ohne weitere Beute flüchteten der oder die Unbekannten dann anschließend. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Jork unter der Rufnummer 04162-913830.

2. Einbrecher in Barnkrug

In Barnkrug in der Barnkruger Straße haben Unbekannte in der Zeit zwischen dem 01.10. und 27.11. das Grundstück eines dortigen seit längerem leerstehenden Bürogebäudes betreten und mit einem Stein eine Scheibe eingeworfen. Ob der oder die Täter dann in das Gebäude eingedrungen und dort etwas entwendet haben, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden. Der Schaden wird auf über 100 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Drochtersen unter 04143-912340.

3. Einbrecher in Weihnachtsmarktbuden in Stade

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte in Stade in der Innenstadt auf dem dortigen Weihnachtsmarkt in der Kleinen Schmiedestraße und am Fischmarkt insgesamt drei Verkaufsbuden aufgebrochen und anschließend daraus in einem Fall eine Geldkassette mit einer geringen Menge Bargeld entwendet. An den beiden anderen Tatorten gingen die Täter leer aus. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

