Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Buxtehude: Tödlicher Verkehrsunfall - Fußgängerin von Pkw erfasst - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Am Samstag, den 29. November 2025, ereignete sich gegen 16:55 Uhr auf der Harburger Straße in Buxtehude ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine 77-jährige Fußgängerin tödlich verletzt wurde.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen beabsichtigte die 77-jährige Buxtehuderin, die Harburger Straße - von den Verbrauchermärkten kommend - in Richtung "Am Stadtgraben" zu überqueren. Dabei trat sie nach bisherigen Erkenntnissen auf die Fahrbahn, ohne den Vorrang des fließenden Verkehrs zu beachten. Ein 84-jähriger Autofahrer aus Hamburg, der mit seinem VW Golf in stadteinwärtiger Richtung unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die Frau.

Die Fußgängerin wurde bei dem Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt. Der Rettungsdienst und ein Notarzt brachten die Schwerstverletzte unter Reanimation ins Elbe Klinikum Buxtehude. Dort konnte jedoch nur noch der Tod der 77-Jährigen festgestellt werden.

Der 84-jährige Fahrer des Pkw und seine 85-jährige Beifahrerin erlitten einen Schock und mussten vom Rettungsdienst betreut werden.

Die Polizei führt am Unfallort eine spezialisierte Verkehrsunfallaufnahme durch. Die Staatsanwaltschaft Stade ordnete zudem die Hinzuziehung eines Sachverständigen an, der ein sogenanntes Vermeidbarkeitsgutachten erstellen soll. Die Feuerwehr Buxtehude unterstützt die Einsatzmaßnahmen durch das Ausleuchten der Unfallstelle und Absperrungen.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen, der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Reinigungs- und Bergungsarbeiten ist die Harburger Straße im betroffenen Bereich bis in die späten Abendstunden voll gesperrt. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Die Polizei Buxtehude bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich unter der Telefonnummer 04161/6470 zu melden. Dieser Aufruf richtet sich insbesondere an die Insassen eines Fahrzeugs, das sich zum Unfallzeitpunkt hinter dem beteiligten VW Golf befunden haben soll.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell