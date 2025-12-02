Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Dieseldiebe in Apensen und Hagenah, Werkzeuge aus aufgebrochenem Transporter entwendet

Stade (ots)

1. Dieseldiebe in Apensen und Hagenah

In der vergangenen Nacht haben Unbekannte den Lagerplatz einer Baustelle in der Stader Straße betreten, bei einem dort abgestellten John Deere Traktor den Tank aufgebrochen und daraus dann ca. 150 Liter Dieselkraftstoff abgesaugt. Zum Abtransport des Kraftstoffes müssen der oder die Täter mit einem passenden Transportfahrzeug oder Anhänger am Tatort gewesen sein. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 250 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

In Hagenah sind Unbekannte in der vergangenen Nacht auf die dortige "Südlink"-Baustelle gelangt und haben bei drei dort abgestellten Baufahrzeugen die Tanks aufgebrochen. Aus diesen sowie einem freistehenden Tank wurden dann insgesamt ca. 1.350 Liter Diesel abgezapft und mitgenommen. Auch hier war der Abtransport nur mit einem passenden Fahrzeug möglich. Der Schaden wird hier auf ca. 2.500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Oldendorf unter 04144-606410.

2. Werkzeuge aus aufgebrochenem Transporter entwendet

In der vergangenen Nacht haben Unbekannte in Buxtehude-Neukloster an der Bundesstraße 73 bei einem dort auf dem Parkplatz eines Hotels abgestellten VW-Transporters die Heckscheibe eingeschlagen und dann daraus hochwertige Werkzeuge wie Bauschrauber, Bohrmaschinen, Kreissägen etc. entwendet. Der angerichtete Schaden wird hier auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter 04161-647115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell