POL-HK: Schwarmstedt: Wohnungseinbruch; Walsrode: Überholmanöver endet am Baum (FOTO)

18.11.2025 / Wohnungseinbruch

Schwarmstedt: Unbekannte drangen am Dienstag, in der Zeit von 08:15 Uhr bis 12:30 Uhr, in eine Wohnung in der Marktstraße ein und entwendeten Elektrogeräte sowie Bargeld. Die Täter verschafften sich Zugang, indem sie die Wohnungstür gewaltsam öffneten. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

18.11.2025 / Überholmanöver endet am Baum (FOTO)

Walsrode: Am Dienstagnachmittag kam es auf der L 190, zwischen dem Abzweig zur L 163 und Beetenbrück, zu einem Verkehrsunfall. Eine 35-Jährige wollte hier in Fahrtrichtung Walsrode mit ihrem SUV vorausfahrende Fahrzeuge überholen und übersah dabei ein entgegenkommendes Auto. Da sie sich jedoch bereits im Überholvorgang befand, konnte sie einen Frontalzusammenstoß mit dem Gegenverkehr nur verhindern, indem sie wieder nach rechts lenkte. Dabei stieß sie gegen einen Campervan, der infolgedessen nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Dessen 68-jähriger Fahrer blieb jedoch unverletzt. Das Auto der Unfallverursacherin kam nach dem missglückten Überholmanöver nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte ebenfalls mit einem Baum. Dabei wurde die 35-Jährige leicht verletzt - ihre 15-jährige Tochter auf dem Beifahrersitz verletzte sich nicht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der genannte Streckenabschnitt voll gesperrt.

