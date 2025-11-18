POL-HK: Walsrode: Kupferkabel entwendet

Heidekreis (ots) - Soltau: Einbruch in Einfamilienhaus Unbekannte Täter gelangten im Verlauf des Samstags durch gewaltsames Öffnen eines Fensters in ein Wohnhaus in der Straße Am Stuckeberg in Soltau und durchsuchten das Haus nach Diebesgut. Es konnte bislang nicht festgestellt werden, dass sie etwas gefunden ...

