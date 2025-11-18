POL-HK: Walsrode: Kupferkabel entwendet
Heidekreis (ots)
16.11.2025 / Kupferkabel entwendet
Walsrode: Unbekannte begaben sich am späten Sonntagabend, zwischen 22:00 und 23:30 Uhr, auf ein umzäuntes Baustellengelände im Gewerbegebiet Große Schneede und entwendeten etwa 200 Meter Kupferkabel im Gesamtwert von ca. 12.000 Euro. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.
