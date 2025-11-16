Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Einbruch in Einfamilienhaus Soltau: Unfall unter dem Einfluss von Opiaten Wietzendorf: Einbruch in Einfamilienhaus

Heidekreis (ots)

Soltau: Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte Täter gelangten im Verlauf des Samstags durch gewaltsames Öffnen eines Fensters in ein Wohnhaus in der Straße Am Stuckeberg in Soltau und durchsuchten das Haus nach Diebesgut. Es konnte bislang nicht festgestellt werden, dass sie etwas gefunden haben. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Hinweise nimmt die Polizei Soltau unter 05191-93800 entgegen.

Soltau: Unfall unter dem Einfluss von Opiaten In der Reinickendorfer Straße in Soltau übersah am Samstag ein Paketbote einen von rechts kommenden, bevorrechtigten PKW. Es kam zum Unfall bei dem der Transporter des Paketboten so beschädigt, dass dieser nicht weiter zum Ausliefern genutzt werden konnte. Bei dem Paketboten konnte eine Beeinflussung durch Opiate festgestellt werden. Es wurde ihm Blut entnommen und ein Verfahren eingeleitet.

Wietzendorf: Einbruch in Einfamilienhaus Am Samstag gelangten unbekannte Täter im Dethlinger Weg in Wietzendorf gewaltsam durch eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus. Die Täter fanden Schmuck und Bargeld. Sie entkamen unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Soltau unter 05191-93800 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell