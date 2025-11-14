Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Zufallsfund bei Unfallaufnahme; Soltau: Betrunken am Steuer; Buchholz/A 7: Kettenunfall; Hodenhagen: Unfallverursacherin gesucht

Bild-Infos

Download

Heidekreis (ots)

13.11.2025 / Zufallsfund bei Unfallaufnahme (FOTO)

Walsrode: Am Donnerstagabend kam es gegen 20:45 Uhr auf der A 27 in Fahrtrichtung Bremen, kurz vor der Anschlussstelle Walsrode-Süd, zu einem Unfallgeschehen, bei dem eine 41-Jährige die Kontrolle über ihr Auto verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der Außenschutzplanke kollidierte. Fahrerin und Beifahrer, bei dem es sich um den 22-jährigen Sohn der Frau handelte, verletzten sich bei dem Unfall nicht. Während der Unfallaufnahme nahmen die Einsatzkräfte starken Cannabisgeruch aus dem Kofferraum des verunfallten Fahrzeuges wahr. Eine anschließende Durchsuchung, die zuvor durch einen Richter angeordnet wurde, führte zum Auffinden von über 35 Kilogramm Marihuana. In Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Verden wurde der 22-Jährige als Hauptbeschuldigter noch vor Ort vorläufig festgenommen. Der Bremer soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Seine ebenfalls beschuldigte Mutter wurde im Anschluss entlassen.

13.11.2025 / Einbruch

Schneverdingen: Unbekannte drangen in der Nacht zu Donnerstag, in der Zeit von 01:00 Uhr bis 02:10 Uhr, gewaltsam in ein Wohnhaus in der Feldstraße ein. Zum Einstieg schlugen die Täter ein Fenster im Erdgeschoss ein. Ob etwas bei der anschließenden Absuche entwendet wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

13.11.2025 / Betrunken am Steuer

Soltau: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am späten Donnerstagabend einen 52-jährigen Autofahrer in der Walsroder Straße. Die Kontrolle ergab schließlich, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein entsprechender Atemalkoholtest zeigte den Wert von 1,22 Promille an. Der Soltauer gab eine Blutprobe, seinen Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel ab.

13.11.2025 / Kettenunfall auf der Autobahn

Buchholz (Aller)/A 7: Am Donnerstagnachmittag kam es auf der linken Fahrspur der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg, kurz vor der Anschlussstelle Schwarmstedt, zu einem Unfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen. Ein 64-Jähriger übersah mit seinem Kleintransporter den vor ihm bremsenden Verkehr und fuhr auf einen SUV auf, der wiederum auf einen Sprinter geschoben wurde. Ein nachfolgendes Auto erkannte die Situation ebenfalls zu spät und fuhr schlussendlich auf den Kleintransporter auf, dessen Fahrer leicht verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden von etwa 45.000 Euro. Die Autobahn war für mehrere Stunden teilgesperrt.

10.11.2025 / Unfallverursacherin gesucht

Hodenhagen: Bereits am Montag kam es im Lönsring zu einem Unfallgeschehen, bei dem eine Radfahrerin verletzt wurde. Eine bislang unbekannte Frau fuhr mit einem grünen Auto rückwärts vom Parkplatz der dortigen Arztpraxis und übersah dabei eine 56-jährige Frau auf ihrem Fahrrad, die zwar einen Zusammenstoß verhindern konnte, jedoch auf die regennasse Fahrbahn stürzte. Dabei zog sie sich Gesichtsverletzungen zu. Die Unfallverursacherin, die auf etwa 45 Jahre geschätzt wird und eine Mütze trug, entfernte sich vom Unfallort. Hinweise zur Unfallverursacherin nimmt die Polizei in Hodenhagen unter 05164-802550 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell